باحث سياسي: قمة ماكرون وسوناك جاءت لكسر الجليد المتراكم بين لندن وباريس|فيديو

استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، في زيارة لتبادل وجهات النظر والاتفاق على العديد من القضايا المشتركة بين البلدين، و أبرمت لندن وباريس اتفاقًا جديدًا للحد من الهجرة غير الشرعية من فرنسا، التي ستحصل على زيادة في التمويل في السنوات الثلاث المقبلة من الجانب البريطاني، في ختام قمة هدفها تجديد التحالف الأساسي بين فرنسا والمملكة المتحدة، بعد سنوات من الخلافات.

في نفس السياق، قال سمير العادلي، كاتب وباحث سياسي، من لندن، إن القمة بين "ماكرون" و"سوناك"، هي لكسر الجليد المتراكم بين فرنسا والمملكة المتحدة على مدى السنوات الماضية، خصوصًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأضاف "العادلي" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء البريطاني، أعلن محاولة المملكة المتحدة وضع حد لأزمة الهجرة غير الشرعية، بسن التشريعات اللازمة، والتي وصفها بأنها جريمة، لافتًا إلى أن كلتا الدولتين اتفقتا على إنشاء مركز مُشترك؛ لمواجهة تلك الجريمة المنظمة، على حد تعبيره.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي "ماكرون" أكد على ضرورة محاربة الهجرة غير الشرعية، حتى تتم حماية الجنس البشري من الخطر، إذ تعتبر تلك القضية من القضايا العالقة، وهناك نحو 55 من الشبكات التي تساعد على هجرة المواطنين.