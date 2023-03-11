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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم السبت 11 - 3 - 2023

صدى البلد

تحركت اسعار الذهب اليوم السبت 11 مارس 2023 في مصر.. ويهتم القراء بمعرفة أسعار الذهب خاصة أن العديد منهم يستعد لشراء الشبكة كما أن البعض الآخر يتجه لشراء الذهب بهدف الاستثمار.

سعر الذهب عيار 21 و18 اليوم الجمعة

ويعد الذهب ملاذ آمن للكثيرين في ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,114 شراء 2,126
عيار 22بيع 1,938 شراء 1,949
عيار 21بيع 1,850 شراء 1,860
عيار 18بيع 1,586 شراء 1,594
عيار 14بيع 1,233 شراء 1,240
عيار 12بيع 1,057 شراء 1,063
الاونصةبيع 65,754 شراء 66,110
الجنيه الذهببيع 14,800 شراء 14,880
الكيلوبيع 2,114,286 شراء 2,125,714

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

وتشهد أسعار الذهب منذ بداية 2023 حالة من التذبذب لين الارتفاع والانخفاض ليستقر اليوم الجمعة عند 2109 اجرام الذهب عيار 24 وهو الأعلي قيمة داخل الأسواق المصرية.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم الجمعة ، وخسرت أكثر من 1.2 دولار في المعاملات الفورية.
 

وبحلول الساعة 09:38 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.07% أو ما يعادل 1.25 دولار ليصل إلى 1829.56 دولار للأونصة.


ونزلت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.08% او ما يوازي 1.4 دولار لتصل إلى 1833.35 دولار للأونصة.
 

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.9% إلى 19.98 دولار، وهبط البلاديوم 0.54% إلى 1364.5 دولار، في حين تراجع البلاتين 0.99% إلى 937.25 دولار.

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