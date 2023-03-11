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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رانيا هاشم تمثل مصر في اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي المنعقدة بالكويت

الإعلامية رانيا هاشم
الإعلامية رانيا هاشم

أوفد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلامية رانيا هاشم عضو المجلس، لتمثل جمهورية مصر العربية في إجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي  المنعقدة بدولة الكويت الشقيقة. 

جدير بالذكر أن دولة الكويت تحتضن الدورة العادية (16) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للاعلام العربى. 

وتندرج  هذه الاجتماعات في نطاق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة العادية 52 التي انعقدت في سبتمبر 2022 بالقاهرة بما يضفي على العمل الإعلامي العربي مزيدا من الحيوية والتفاعل الداعم للقضايا العربية، على مختلف الأصعدة. 

وتشكل الاجتماعات  فرصة لمواصلة النقاش حول أنجع الاليات لتفعيل خطة التحرك الإعلامى، وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية  المشتركة لمحاربة الارهاب .

وتشمل البنود المدرجة على جدول الاعمال محاربة الارهاب والتطرف، والإعلام الإلكتروني، والتعامل مع كبريات الشركات العالمية العاملة في المجال الرقمي، ومشروع تشريع عربي استرشادي لتنظيم وسائل التواصل الإجتماعي وحماية المستخدمين من التجاوزات الاخلاقية والقانونية للمحتوى غير  اللائق، فضلا عن إدراج مادة التربية الإعلامية في المقررات التعليمية للبلدان العربية .

رانيا هاشم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مصر الكويت الإعلام الإلكتروني

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