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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ "صدى البلد" للبحث عن ابنه المريض المتغيب

صدى البلد

أرسل القارئ مجدي عبد الله يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنه المتغيب.

وقال في استغاثته ابني محمد مجدي عبد الله24 عاما مريض نفسي متغيب من المنزل من يوم 17 /12 /2022  من عزبة رشدي شارع النور قسم ثاني شبرا الخيمه برجاء من يتعرف عليه يتواصل على رقم  01553914927.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصًا منّا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

شبرا الخيمة مريض نفسي الخط الساخن 5731

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