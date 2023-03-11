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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم السبت 11 مارس 2023 ، بالأسواق ومحلات الجزارة ، مع توقعات من عدد من الخبراء بانخفاض أسعار اللحوم خلال الفتره المقبلة ، وذلك بعد الإفراج عن مستلزمات الأعلاف.

إنتاج مصر من اللحوم

 

وتستهلك مصر مليون طن من اللحوم الحمراء سنويا، يتم توفير 650 ألف طن من السوق المحلي، فيما يتم استيراد الكمية المتبقية من عدة أسواق أبرزها البرازيل، وتستحوذ على نسبة 60% من الواردات المصرية من اللحوم.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة. 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 220 جنيهًا.

تبدأ أسعار اللحوم المجمدة اليوم من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فوصل سعره إلى 150 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 90 جنيهًا، والشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا 

أسعار اللحوم بمعرض أهلا رمضان

 

كما وفرت معارض “أهلاً رمضان” كميات كبيرة من اللحوم البلدى بسعر 180 جنيهًا،  أما اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 270 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 240 و280 جنيهًا وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر اللحمة الجملى عند 180 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.


فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيه، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180 جنيها.

 

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و180  جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و170  جنيها للكيلو.

 

أسعار كــبــاب الــحــلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 180 جنيها للكيلو.

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