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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتهم قوية.. هذه الأبراج المسيطرة في العلاقات

شخصيتهم قوية| هذه
شخصيتهم قوية| هذه الأبراج المسيطرة في العلاقات

يمكن أن تصبح ممارسة الهيمنة في العلاقات أكثر من اللازم بالنسبة لأي شخص مشكلة كبيرة، خاصة إذا كان أحد الشركاء هو المسيطر بشكل مفرط، من التحكم في العلاقة إلى اتخاذ القرارات للشخص الآخر ، لا يترك الأشخاص المهيمنون مساحة لشريكهم للتنفس إلا إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا الشخص الخاضع.

 يميل هؤلاء الأشخاص المهيمنون إلى تولي المسؤولية عن كل شيء، ومن ثم  فيما يلي قائمة بـ  الأبراج التي تميل إلى أن تكون مهيمنة للغاية في العلاقات.

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-برج الحمل

لديهم شخصية نارية للغاية ويمكن أن يصبحوا مهيمنين للغاية في بعض الأحيان عندما يرفض شريكهم الاستماع إليهم، عليهم القيام بالأشياء بطريقتهم الخاصة ولا يمكنهم التعامل مع شخص آخر يتولى المسؤولية أمامهم.

-برج الثور

قد يبدو أنهم مسترخون لكنهم مسيطرون للغاية، إنهم يفضلون أن يقوم شريكهم بالأشياء بطريقتهم لأن مواليد الثور يعتقدون أنهم الأفضل في كل شيء في معظم الأحيان ، يديرون بمفردهم موقفًا صعبًا.

-برج الأسد

إنهم مهيمنون وحازمون وجريئون للغاية، إنهم يحبون البقاء في دائرة الضوء ويحبون إعطاء الأوامر للأشخاص، إنهم يصنعون قادة عظماء لأنهم متعاطفون للغاية، عندما يتعلق الأمر بالعلاقات ، فإنهم يكرهون ذلك عندما يتولى شريكهم المسؤولية لأنهم يريدون أن يكونوا الشخص الذي يقوم بكل العمل.

-برج العذراء

لديهم رغبة شديدة في السيطرة على كل شيء، يريدون أن تحدث الأشياء تمامًا كما يريدون،  هم ذوو سلطة وقيادة في بعض الأحيان ، قد يشعر شريكهم بالاختناق في العلاقة.

-برج الجدي

لديهم سلطة على الأشخاص يصعب التخلص منها،  إنهم لطيفون جدًا في علاقاتهم ولكن عندما يحين الوقت ، يتحولون سريعًا للسيطرة لتناسب احتياجاتهم الخاصة، لكنهم يتأكدون من أن شريكهم موجود في نفس الصفحة مثلهم.

07/7 لا يمكن أن تهيمن  الأبراج هذه على علاقاتهم على الإطلاق

لا يمكن أن يهيمن الجوزاء والسرطان والميزان والعقرب والقوس والدلو والحوت على الإطلاق، يعتمدون على شريكهم في اتخاذ القرارات.

 

المصدر: timesofindia

الأبراج برج الحمل برج الثور برج الأسد برج العذراء برج الجدي

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