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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

صدى البلد

كشف مستخدم غامض لوسائل التواصل الاجتماعي، يدعي أنه 'مسافر عبر الزمن من 2671' ، عن قائمة بالأحداث التي ستغير العالم، والتي يدعي أنها ستحدث هذا العام 2023.

شاهد الفيديو:

 

ويستمر اينو الاريك، المعروف على موقع تيك توك باسم المسافر عبر الزمن، في إطلاق التحذيرات من أحداث كارثية ستحدث هذا العام، الامر الذ ينتشر بشكل سريع نظرا لعدد المتابعين له من مختلف دول العالم والذين يزيد عددهم عن 26 ألف متابع.

وأصدر اينو سابقًا تحذيرات بشأن وجود كواكب توأمية مع الأرض، وزوار فضائيين، وادعى مسافر عبر أنه ستكون هناك اكتشافات علمية كبرى بعد اختيار 8000 شخص من قبل كائن فضائي لإنقاذ الكوكب.

شاهد الفيديو:

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