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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الأحد 12 مارس 2023

صدى البلد

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 مارس 2023 في أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

 

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.88 جنيه للشراء،و30.93 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 2 - 5 قروش شراء وبيع بداية التعاملات، في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت العملة الأوروبية اليوم 32.40 جنيه للشراء، 32.56 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.53 جنيه للشراء، و32.69 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.47 جنيه للشراء، و32.58 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 4 - 7 قروش شراء وبيع، في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني اليوم 36.35 جنيه للشراء، و36.57 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.47 جنيه للشراء، و36.69 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.49 جنيه للشراء، 36.62 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي اليوم 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

والدرهم الإماراتي سجل اليوم 8.37 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل اليوم 96.68 جنيه للشراء، 100.37 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار اليورو دولار البنوك المصرية الجنيه الاسترليني الجنيه المصري

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