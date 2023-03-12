أسعار العملات العربية بالبنوك اليوم الأحد 12 مارس

يرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات الأحد 12مارس 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وكذلك بنكى الأهلي ومصر .



أسعار العملات العربية

الدينار الكويتي يسجل 100.32 جنيه.

وسجلت العملات العربية ببداية تعاملات الأحد فى البنك الأهلي:هبط سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا لنحو 96.69جنيه للشراء و100.32جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ببداية تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ببداية تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.37 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وسجلت العملات العربية ختام تعاملات اليوم السبت فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ببداية تعاملات الأحد أعلى العملات العربية سعرا 96.69 جنيه للشراء و 100.32جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ببداية تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ببداية تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.37 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية ببداية تعاملات الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء أعلى العملات العربية سعرا 100.26جنيه للشراء و 100.65جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ببداية تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ببداية تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا



وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.