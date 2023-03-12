تذيب الدهون.. الجبنة المشروب الرسمي لقبائل حلايب وشلاتين

تعد الجبنة المشروب الرسمي لقبائل جنوب البحر الأحمر والشيء الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تلك المنطقة الجنوبية، فهى تشبه القهوة في بعض النواحي، ولكن طريقة إعدادها تختلف بشكل كبير.

يقول آدم حسن من أبناء الجنوب أنه يضاف إلى البن أعواد الزنجبيل الحار بعد طحنها بشكل جيد، ويتم إضافة الماء إلى الخليط ويتم تسخينهم على الجمر، ثم يتم وضع الخليط في الفخار المسمى "الجبنة" ويترك ليطهو على الجمر ويتمتع المشروب بنكهة فريدة ومصاحبة للبن والزنجبيل الحار، ويعد جزءًا لا يتجزأ من ثقافة وتقاليد أبناء العبابدة والبشارية.

وتابع زين: الجبنة (بفتح الجيم)، أكثر ميعاد مناسب لشربها الصباح، وهي أهم ما يميز قبائل البشارية والعبابدة في مثلث حلايب، وهي مشروب خاص بثقافة السكان المحليين، والمشروب الرسمي في منطقة حلايب وشلاتين، وتوجد أدوات تجهيز الجبنة في كل بيت هناك، ويحرص البدو الرحل على اصطحاب هذه الأدوات معهم خلال رحلاتهم للرعي والصيد والتجارة.

وأضاف: “يعتبر هذا المشروب مقويًا للمناعة ومنشطًا للذاكرة ومنبهًا شديدًا، ويساعد على إذابة الدهون من الجسم وتقليل الشعور بالعطش”.

طريقة تحضير وشرب "الجبنة"

وكشف على دورا باحث بيئى من أبناء الجنوب عن عملية تحضير مشروب الجبنة، قائلا إنها تتم عن طريق تحميص البن الأخضر يدويًا باستخدام آلة صنع الجبنة، وهي إناء فخاري يستخدم لتحميص البن حتى يصبح لونه بنيًا غامقًا، وتستغرق هذه العملية من ثلاثة إلى خمسة دقائق، وأثناء التحميص يتم إضافة قليل من حبات القرنفل أو الحبهان أو الزنجبيل لتحديد النكهة المطلوبة من قبل الضيف، وبعد التحميص يضاف إلى الجبنة قليل من السكر، ثم يقدم المشروب في فناجين خزفية ملونة صغيرة، يتم شربها بشكل فردي بدءًا من ثلاثة أو خمسة أو سبعة فناجين.