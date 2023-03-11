هل هجوم نورد ستريم نفذه كوماندوز تابع لـ كييف؟.. أوكرانيا تكشف الأمر

نفى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا التقارير التي تفيد بأن "مجموعة مؤيدة لأوكرانيا" نفذت هجومًا كبيرًا على خطوط أنابيب نورد ستريم أواخر العام الماضي.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال كوليبا في حديثه إلى الوزير البرتغالي السابق برونو ماكيس في مقابلة “إنها المرة الأولى التي أسمع فيها قصة مجموعة سرية مؤيدة لأوكرانيا قادرة على إجراء عمليات بهذا الحجم والتطور”.

وأضاف أن ربط الهجوم بجماعة مؤيدة لـ أوكرانيا "يسبب الكثير من الضرر لأنه يلقي بظلاله على أوكرانيا".

ولفت إلى أنه لا يمكنه استبعاد احتمال أن الهجوم كان بمثابة عملية زائفة لتجريم أوكرانيا، موضحًا أن حكومته ستنتظر حتى ظهور نتائج التحقيقات الجارية في عدة دول قبل التوصل إلى موقف رسمي من القضية.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كشفت في تقرير لها نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر اسمهم، أن “مجموعة موالية لأوكرانيا نفذت الهجوم على خطوط أنابيب نورد ستريم”.

وامتنع المسؤولون الأمريكيون عن الكشف عن طبيعة المعلومات الاستخباراتية وكيفية الحصول عليها أو أي تفاصيل عن مدى قوة الأدلة التي تحتويها.

كما ذكرت صحيفة “دي تسايت” الألمانية، أن الهجوم نفذه فريق من خمسة رجال وامرأة باستخدام يخت مملوك لاثنين من الأوكرانيين ومسجل في بولندا.

وفي وقت مبكر، أكدت الدنمارك والسويد أنهما تعتقدان أنه عمل تخريبي، فيما اتهمت روسيا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتنفيذ الهجوم.