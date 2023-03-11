صحة الدقهلية: «حقك تنظمي» استهدفت 9 إدارات بالمرحلة الثانية و26 ألف سيدة منتفعة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة ، ختام فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» بالمحافظة، والتي خلال الفترة من 4-8 مارس، ليصل إجمالي المستفيدات بالحملة إلى 26476 سيدة على مستوي المحافظة.

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية أن عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بلغ 18364 سيدة، خلال المرحلة الثانية التى استهدفت 9 إدارات هى “أجا -السنبلاوين - بنى عبيد - محلة دمنة - المنزلة - ميت سلسيل -شربين -دكرنس- جمصة ”.

واوضحت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة أن المرحلة الثانية من الحملة تمت تحت إشراف محمد عمار ومحمد ضيف مشرفي الوزارة و تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.