مصر حريصة على تكريم الأبطال .. برلماني : نتمنى نيَل الشهادة

علق محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي حضرها الرئيس السيسي.

وقال محمود القط في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" نتمنى ان نكون مكان الشهداء".

وأضاف محمود القط:" من أسرار صلابة وقوة الوطن هي ان المصريين يعتزون بأرضهم ومصريتهم".

وتابع محمود القط:" الشعب المصري يزداد ارتباطه بوطنه مع زيادة إحساس الشعب بالخطر على مصر "، مضيفا:" الدولة تحرص على تكريم الشهداء ودعم أسر الشهداء في اي مناسبة ".

وأكمل محمود القط:" مع دخول أبناء الشهداء للمدارس يذهب معهم أفراد من الجيش أو الشرطة للتأكيد على ان ما فعله الشهيد فخر للمصريين بأكملهم ".



