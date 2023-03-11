مع اقتراب نهاية مهلة استيراد سيارات المصريين بالخارج ..المالية تمنح ميزات جديدة

تنتهي مهلة موعد تسجيل سيارات المصريين العاملين بالخارج المستوردة يوم الثلاثاء المقبل، بهدف حصولهم علي تيسيرات لدخول سياراتهم للبلاد من قبل الحكومة.



أعلنت وزارة المالية أنه بنهاية يوم الثلاثاء القادم لن يتم الاعتداد باي طلبات سيتم تقديمها للحصول علي الإعفاء علي دخول تلك السيارات بموجب القانون ، إذ تستهدف الحكومة منح تيسيرات لعمليات استيراد تلك المركبات والتي دخلت حيز التنفيذ حاليا .



واضحت الوزارة في تقرير لها أن جملة الطلبات المسجلة للاستفادة من تلك المبادرة قد بلغت 42 الف طلب منها 12 ألف طلب قد صدر لها أمر دفع علي المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة بعوائد مالية للخزانة العامة بلغت ٢٠٢مليون دولار محمولة إلكترونيا وصدور أكثر من ٢٩٠٠ «موافقة استيرادية»، علمًا بأن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها.



وتم بالفعل الإفراج عن هذه السيارات تباعًا، وهناك طلبات استعلام جديدة بإجمالي ٢٦٥٠ سيارة، تم تقييم ٢٦٠٠ سيارة، ويتبقى ٥٠ سيارة تحت التقييم.



من جانبه أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفي مدبولي قد وافق علي إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب ضمن عمليات استيراد سيارات المصريين بالخارج،قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل.



كما تم إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.



وقال وزير المالية أنه وجه مصلحة الجمارك لتشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات.



كما تم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية «الأبلكيشن»، بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة.



وتضمنت التيسيرات الأخيرة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، تضمنت إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات»، وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في «الأبلكيشن» الخاص بالمبادرة، بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.



و تمت التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز ٣ آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وتم إتاحتها على «الأبلكيشن».