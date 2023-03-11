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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

على هامش كأس العالم للقوى البدنية.. الاتحاد المصري يكرم البطلة نهلة رمضان

صدى البلد

حرص الاتحاد المصري للقوة البدنية على تكريم البطلة نهلة رمضان لاعبة منتخب مصر السابقة لرفع الأثقال والبطلة العالمية والأولمبية، جاء ذلك على هامش ختام بطولة كأس العالم والتي احتضنتها مدينة الغردقة خلال الفترة من 7 وحتى 12 مارس الجاري.

وقام اللواء محمود بركات رئيس الاتحادين المصري والعربي بتسليم درع تكريم للبطلة المصرية على هامش ختام البطولة لاسيما أنها كانت تشرف على تدريب وتأهيل بعض الأبطال المشاركين في البطولة.

ورحب رئيس الاتحادين المصري والعربي بالبطلة المصرية مؤكدًا أنها مثل أعلى لجميع اللاعبين والرياضيين ولها تاريخ عريق في رياضة رفع الأثقال.

وكانت نهلة رمضان قد تعرضت لأزمة صحية خلال الفترة الماضية قبل أن يتم نقلها إلى أحد المستشفيات تحت رعاية وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي للاهتمام بها وبحالتها الصحية، وحرص على متابعة حالتها بصفة دائمة.

الجدير بالذكر، أن البطولة يشارك بها 19 دولة هي: "روسيا – إنجلترا – إيطاليا – نيجيريا – مقدونيا – بولندا – صربيا – المجر – الهند – كازاخستان- لبنان – فلسطين – العراق – سوريا – اليمن – أذربيجان – فنلندا – الجزائر – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".

الاتحاد المصري للقوة البدنية نهلة رمضان منتخب مصر محمود بركات

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