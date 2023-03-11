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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفر 61 متطرف ومجرم سياسي من ألمانيا إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام المانية اليوم السبت أن المخابرات الألمانية على علم بوجود 61 'متطرفًا ومجرمًا سياسيًا' من ألمانيا سافروا شرقًا إلى أوكرانيا منذ بدء الصراع في الشتاء الماضي.

ونقلت صحيفة يومية ألمانية عن مصادر من مجتمع الأمن الألماني قولها إن 29 منهم على الأقل يُعتقد أنهم ما زالوا في أوكرانيا. 

ولم تذكر وكالة استخبارات BfV ما إذا كانوا متورطين بشكل مباشر في القتال وإلى أي جانب.

كما نقلت الصحيفة عن الشرطة الفيدرالية قولها إن 31 من المتطرفين الذين تم تحديدهم وقفوا إلى يمين الطيف السياسي. وصُنف 24 آخرون على أنهم من أنصار 'الأيديولوجية الأجنبية أو التطرف' ، بينما كان حفنة أخرى من المتعصبين الدينيين. 

وذكر التقرير أن شخصا وصف بأنه متطرف ذو ميول يسارية.

وزارة الدفاع الروسية تشير إلى أن عدد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا بالآلاف. 

وتقول إن لديها أدلة على أن مرتزقة من أكثر من 60 دولة يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية وترى أن وجودهم في منطقة الصراع هو شكل من أشكال الدعم الغربي لكييف ، بالإضافة إلى التمويل العسكري وتسليم الأسلحة.

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