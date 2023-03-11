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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يتفوق على المقاولون بهدف حسين فيصل في الدوري المصري

حسين فيصل
حسين فيصل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي في تحقيق الفوز على المقاولون العرب 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز حسين فيصل هدف فوز سموحة في الدقيقة 24 من خلال هجوم مرتد لصالح سموحة عن طريق محمد عصام الذي مرر الكرة إلى حسين فيصل ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

 

الفوز رفع رصيد سموحة للنقطة 27 في المركز الثامن بشكل مؤقت بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عن النقطة 32 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري .

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