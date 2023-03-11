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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الأمن العراقية تضبط 86 إرهابيا في محافظة ديالي

صدى البلد

تمكنت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، من القبض على 86 إرهابيا وضبط كميات من الأسلحة في محافظة ديالى شرقي العراق.


وقال المكتب الأعلامي التابع لوزارة الدفاع في بيان إن قوة أمنية مشتركة تمكنت في إطار عمليات في ديالى تمكنت مساء أمس الجمعة من إلقاء القبض على 86 إرهابيا.


وبحسب بيان المكتب الأعلامي والذي نقلته "السومرية نيوز"، أنه تم ضبط 5 مسدسات و55 بندقية مختلفة و4 بنادق صيد وهاون 60 ملم ومخزن عتاد عدد 111 و7 مسدسات صوتية ورمانة دخانية و18 عجلة مخالفة و160 دراجة نارية مخالفة وجهاز موبايل و8 مخازن عتاد مسدس، وتدمير وكر للإرهابيين.


وأضاف البيان أنه "تم العثور على مواد طبية ممنوعة ومخالفة، و سبائك نحاسية 7 طن في إحدى العجلات المخالفة وأعتدة مختلفة عدد 332".

وقال المكتب الإعلامي الأمني إن"سلطة القانون فوق الجميع وإن القطعات الأمنية ووفق الخطط المرسومة متواصلة في عملياتها للقبض على الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية المنهزمة".


وتشهد محافظة ديالى شرقي العراق هجمات متكررة من قبل فلول تنظيم "داعش" الإرهابي والذي يستهدف قوات الأمن والمدنيين في المحافظة.


وأعلن العراق، ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
 

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