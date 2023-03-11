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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النجم محمد رياض يشيد بجهود خالد خان في فيلم حجر إيجابي

محمد رياض
محمد رياض

يتعاون المخرج خالد خان كمدير تصوير، مع النجم محمد رياض ونجله في تصوير فيلم «حجر إيجابي».

كشف خالد خان، عن الانتهاء من تصوير فيلم «حجر إيجابي»، مؤكداً أنه من المقرر عرضه قريبًا في السينمات في مصر والوطن العربي.

من جانبه، أشاد النجم محمد رياض، بجهود خالد خان في تصوير فيلم «حجر إيجابي»، قائلاً إنه قد بذل جهوداً جبارة حتى يظهر الفيلم بتلك الصورة. 

فيلم «حجر إيجابي» من تأليف عمر محمد رياض، ويخوض بطولته والده الفنان محمد رياض، كنوع من التحفيز لنجله في أولى خطواته التأليفية. 

وجاءت هذه الخطوة من قبل عمر رياض بعد أن انتهى من المشاركة في ورشة التأليف مع السيناريست أحمد مراد، والذي ساعده في تطوير موهبته وتنميتها.

وتتناول فكرة الفيلم كواليس المجتمع المصري خلال فترة الحجر الصحي وقت تفشي فيروس كورونا في العالم عام 2020 ويظهر خلال الأحداث 3 طبقات مختلفة من المجتمع وتأثر كل طبقة بالفيروس.

نجح عمر في أن ينقل حالة التوتر التي عاشها المصريون في تلك الفترة بسبب مرض مجهول. ويجسد عمر في العمل شخصية منظم حفلات، بينما يقدم الفنان محمد رياض دور طبيب باطنة.

وفيلم «حجر إيجابي» تأليف عمر محمد رياض، إخراج علي الشربيني، مدير التصوير خالد خان، موسيقى تصويرية محمود الشريف، مكساج سهيل العربي.

 تمت أعمال التصوير والمونتاج والمكساج والدوبلاج باستديوهات شركة Seen Media House للإنتاج السينيمائي.

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IMG-20230311-WA0058
IMG-20230311-WA0057
IMG-20230311-WA0057
محمد رياض تصوير فيلم عمر محمد رياض مرض مجهول السيناريست أحمد مراد المخرج خالد خان فيلم حجر إيجابي

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