صندوق الثروة السيادي السعودي يقترب من حسم صفقة طائرات بوينج بـ35 مليار دولار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت نقلا عن مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من إبرام صفقة طائرات تجارية لشركة بوينج (BA.N) لأسطول شركة طيران وطنية جديدة.

وقال التقرير إن قيمة طلب شراء الطائرات تبلغ 35 مليار دولار ، مضيفًا أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها في أقرب وقت يوم الأحد خلال الإطلاق الرسمي لشركة الطيران الوطنية.

وأضاف التقرير أن الصفقة تشمل طائرات عريضة البدن غالبًا ما تستخدم في الرحلات الدولية الطويلة.

وامتنعت بوينج عن التعليق بينما لم يرد صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الفور على طلب من رويترز للتعليق على التقرير.

الصفقة جزء من توسع سريع من قبل الدولة في إطار استراتيجية لتحويل المملكة إلى مركز نقل وتعزيز السياحة.