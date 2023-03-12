حبس شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" حال تواجده بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبحوزته جهاز "لاب توب" - 3 هواتف محمولة -مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" و5 جوازات سفر لأشخاص مختلفة .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.