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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زلزال سوريا.. قلة مساعدات الأمم المتحدة مقارنة بأعداد المتضررين

زلزال
زلزال

قال خليل هملو، مُراسل "القاهرة الإخبارية"، من دمشق، إن الأمم المتحدة تُواصل تقديم المساعدات للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا، موضحًا أن ما قدمته الأمم المتحدة من المساعدات قليل جداً؛ نظراً لارتفاع أعداد المتضررين الذين يصل عددهم لما يقارب 9 ملايين متضرر، مُشيراً إلى أن ما قدم من قبل الدول الأوروبية والأمم المتحدة لسوريا، قليل للغاية بالنسبة لما قدم لتركيا.

وأوضح هملو، خلال رسالة له على الهواء، على شاشة «القاهرة الإخبارية»،  أن تقرير البنك المركزي الأوروبي، أكد أن سوريا تحتاج لـ5.1 مليار دولار لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن مرض الكوليرا انتشر بنسبة كبيرة، بعد الأسبوعين الأول والثاني من الزلزال؛ نظراً لغياب النظافة الشخصية بشكل كامل وتكدس المتضررين في مراكز الإيواء، كما أشار في الوقت ذاته أن هناك أكثر من 100 وفاة جراء مرض الكوليرا.

من ناحية أخرى، أكد أنه لا يزال الأطفال في سوريا يواجهون إحدى أكثر الحالات الإنسانية تعقيداً في العالم، لأن ثلثي السكان في حاجة إلى المساعدة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، واستمرار الاقتتال بعد أكثر من عقد من الصراع الطاحن، والنزوح الجماعي، وتدمير البنية التحتية العامة، وهناك مشكلات حادة فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي، والاعتماد على مصادر المياه البديلة غير المأمونة، وقضايا الحماية، وارتفاع مستويات التسرب من المدارس.

دمشق القاهرة الإخبارية الأمم المتحدة

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