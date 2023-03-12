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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عايزين نبقى أغنياء.. حبس شخصين لتنقيبهما عن الآثار في البساتين

التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار في البساتين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت التحريات قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين ، تم إستهداف العقار وتم ضبط شخصين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه"ملك أحدهما" وعُثر بداخلها على حفره بعمق 5 متر.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار ، وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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