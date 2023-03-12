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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بشأن غياب دور الأخصائيين النفسيين داخل المدارس

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد عضو لجنه الصحة

تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه بوزير التربية و التعليم ووزير الصحة و السكان بشان غياب دور الاخصائيين النفسيين داخل المدارس.

وتابعت سعيد أنه في ظل اهتمام الدولة بالمرض النفسي و المنظور و الرؤية المختلفة للتعامل مع ملف الصحة النفسية، و لما نشهده من تطور في تشخيص المرض النفسي وجب تفعيل دور الأخصائي النفسي بالمدارس و خاصة أنهم موجودون ومعينون ولهم درجاتهم المالية.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد بروتوكول تعاون بين وزاره الصحه و وزاره التربيه و التعليم لتدريب هؤلاء الأخصائيين علي يد أطباء مختصين ليكونوا حلقه الوصل بين التشخيص داخل المدرسة والتحويل لعيادات الصحة النفسية بمستشفيات التأمين الصحي إن لزم الأمر.

مجلس النواب وزارة الصحة بروتوكول تعاون مستشفيات التامين الصحي وزارة التربية النائبة إيرين سعيد ياب دور الاخصائيين النفسيين

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