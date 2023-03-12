تحرك برلماني بشأن غياب دور الأخصائيين النفسيين داخل المدارس

تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه بوزير التربية و التعليم ووزير الصحة و السكان بشان غياب دور الاخصائيين النفسيين داخل المدارس.

وتابعت سعيد أنه في ظل اهتمام الدولة بالمرض النفسي و المنظور و الرؤية المختلفة للتعامل مع ملف الصحة النفسية، و لما نشهده من تطور في تشخيص المرض النفسي وجب تفعيل دور الأخصائي النفسي بالمدارس و خاصة أنهم موجودون ومعينون ولهم درجاتهم المالية.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد بروتوكول تعاون بين وزاره الصحه و وزاره التربيه و التعليم لتدريب هؤلاء الأخصائيين علي يد أطباء مختصين ليكونوا حلقه الوصل بين التشخيص داخل المدرسة والتحويل لعيادات الصحة النفسية بمستشفيات التأمين الصحي إن لزم الأمر.