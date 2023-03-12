الصحة: نفسنا الطبيب المصري ياخد 1000 دولار شهريا

حل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضيفا على الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وعلق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على رواتب الأطباء، قائلا: "نفسنا الطبيب المصري ياخد 1000 دولار شهريًا".



وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "تطوير أداء العاملين بالمستشفيات جزء أساسي من تطوير منظومة الصحة"، لافتا: "حرصنا على تشكيل لجنة للاهتمام وتحسين أحوال الأطباء".

وأوضح أن "تحسين أحوال الأطباء يساهم في تحسين منظومة الصحة في مصر"، مشيرا إلى أن هناك خطوات تقوم بها الدولة لتحسين دخل الأطباء في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية".



