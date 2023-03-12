4 أضعاف.. الصحة تعلن مفاجأة سارة لـ أطباء الامتياز بشان زيادة المكافأة

حل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضيفا على الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وأكد أن تطوير أداء العاملين بالمستشفيات جزء أساسي من تطوير منظومة الصحة، مضيفا: "نعمل على زيادة مكافأة أطباء الامتياز.. في الماضي كان يحصل على 700 جنيه وحاليًا 2200 جنيه، والزيادة وصلت لـ 4 أضعاف".

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن تحسين أحوال الأطباء يساهم في تحسين منظومة الصحة في مصر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "نحن جادين في هذا الأمر لأننا ندرك أهمية أن يستقر الوضع المادي للفريق الصحي في مصر، والدولة جادة في هذا الأمر وتأخذ خطوات جادة".

وأضاف حسام عبدالغفار: "سوق العمل يحتاج الكثير من خريجي كليات القطاع الصحي.. وليس بالضرورة أن يكونوا موظفين حكوميين".