حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف في المنزل

يقدم الشيف أشرف طريقة عمل القطايف بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ، خاصة وأنها من الحلويات الأساسية في شهر رمضان.



المقادير لعمل القطايف



2 كوب دقيق

1 كوب سميد

4 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة باكينج باودر

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة نشاء الذرة

رشة فانيليا

رشة ملح



الطريقة عمل القطايف



في وعاء ننخل الدقيق والسميد والنشاء والملح والباكينغ باودر والفانيليا ونقلبهم جيدا

نخلط الماء والخميرة والسكر في الخلاط الكهربائي جيدا

نضيف خليط الطحين الى الماء على دفعات مع الخلط المستمر

نخلط المواد جيدا لمدة 5 دقائق

نترك الخليط يرتاح نصف ساعة

نبدأ بصب الخليط على مقلاة ساخنة بواسطة أبريق على شكل دوائر صغيرة إلى متوسطة حسب الرغبة.

ننتظر حتى تنضج بدون قلبها على الوجه الثاني.

