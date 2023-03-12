كاتب صحفي: الصين تعتبر مصر البوابة الذهبية لأفريقيا.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي، محمد حمادة، أن السياسة الصينية تعتمد على الاقتصاد والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى أن مصر تربطها علاقات قوية مع الصين، وكان لها مواقف في الوقوف مع مصر بعدد من الأحداث.

وقال محمد حمادة، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إن الصين تعتبر مصر البوابة الذهبية لأفريقيا، لأنها تصدر لأفريقيا بقيمة 200 مليار دولار سنويا.

وتابع الكاتب الصحفي محمد حمادة، أن مصر ترغب في زيادة استثماراتها في أفريقيا عن طريق مصر، إضافة إلى وجود استثمارات صينية في المنطقة اللوجستية في خليج السويس.

منطقة الشرق الأوسط

الصين تتعامل مع مصر على أنها مركز إقليمي للصناعات الصينية، سواء في دول أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.