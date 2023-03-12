عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الصين تعتبر مصر البوابة الذهبية لأفريقيا.. فيديو

الكاتب الصحفي، محمد
الكاتب الصحفي، محمد حمادة

أكد الكاتب الصحفي، محمد حمادة، أن السياسة الصينية تعتمد على الاقتصاد والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى أن مصر تربطها علاقات قوية مع الصين، وكان لها مواقف في الوقوف مع مصر بعدد من الأحداث.

 

وقال محمد حمادة، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إن الصين تعتبر مصر البوابة الذهبية لأفريقيا، لأنها تصدر لأفريقيا بقيمة 200 مليار دولار سنويا.

 

وتابع الكاتب الصحفي محمد حمادة، أن مصر ترغب في زيادة استثماراتها في أفريقيا عن طريق مصر، إضافة إلى وجود استثمارات صينية في المنطقة اللوجستية في خليج السويس. 

 

منطقة الشرق الأوسط

الصين تتعامل مع مصر على أنها مركز إقليمي للصناعات الصينية، سواء في دول أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

السياسية الصينية الصين مصر إفريقيا استثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الأهلي ضد عقوبة كهربا

تعليق صادم من رضوى الشربيني على سجود عروس حسن شاكوش بحفل زفافها

الفراخ بـ71 والبانيه رخص 30 جنيهًا|مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن الحية الآن

خصم راتب شهر من كولر و 10% من لاعبي الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خصم 70%.. قيمة الوديعة الدولارية الجديدة لـ تويوتا CHR

ليس الشناوي .. فرج عامر يثير الجدل عن أفضل حارس في الدوري المصري

3 في 1.. ثلوج وأعاصير وفيضانات تضرب أمريكا اليوم

بعد انفصالها عن خطيبها.. نادين الراسي تثير الجدل مع شاب وسيم

الصين تعين جنرالًا خاضعًا لعقوبات أمريكية وزيرًا للدفاع

ايه المنظر ده.. أحمد شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد خماسية صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت بصرها.. شاهد بكاء البلوجر سارة محمد يثير السوشيال ميديا

مستمرة في الانخفاض قبل رمضان.. تراجع أسعار الفراخ ومفاجأة في البانيه

تهم كل رجل.. روشتة هاني الناظر لعلاج مشكلة شائعة

تزوجت عرفيا وضبط حشيش في شقتها.. من هي البلوجر آية إيهاب؟| صور

فيديو

هزيمة مخزية.. ماذا قال خبراء الرياضة عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز؟

بسبب أهله.. طليقة جورج الراسي تحاول إنهاء حياتها على الهواء

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ