3 في 1.. ثلوج وأعاصير وفيضانات تضرب أمريكا اليوم

يشل الطقس الصعب مناطق عدة من الولايات المتحدة الامريكية، ما بين ثلوج كثيفة، وأعاصير وفيضانات، وفق ما ذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية.



وتقوم أجزاء من شمال كاليفورنيا بالحفر لفتح الطرق من الجليد، واستمر الإغلاق في بعض الطرق لساعات، بسبب الثلوج.



وفقًا لـكالاترنز، تسبب الثلج الرطب في حدوث المزيد من المشاكل على الطرق، على الرغم من عدم حدوث حوادث أو حوادث كبيرة.



وضربت الثلوج منتجع هيفنلي ماونتن، الذي توقع تأجيل افتتاحه يوم الأحد بعد أن الثلوج الكثيفة سييرا.



قال المنتجع "نظرًا للثلج الكثيف (جدًا) والجليد الصقيل على وجه الخصوص في المرتفعات العالية ، سيستغرق الأمر وقتًا أطول لإزالة" الثلوج.

يأتي ذلك، فيما ضربت سونورا بالفيضانات المفاجئة ، وأغلقت حدائق المدينة.



كانت هناك تقارير مكثفة عن حدوث فيضانات على الطرق في منطقة سونورا في مقاطعة تولومن، وتعد المنطقة واحدة من العديد من المناطق التي تعرضت لتحذير من الفيضانات المفاجئة التي لا تزال سارية حتى الساعة 6:15 مساءً ، كما تم التحذير من أجزاء من مقاطعتي ستانيسلاوس وكالافيراس.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت إدارة شرطة سونورا في وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت أنه تم إغلاق جميع حدائق المدينة بسبب ارتفاع منسوب المياه والطقس القاسي، وتحث السلطات السكان على الاحتماء.

بصرف النظر عن الأمطار الغزيرة والرياح والبرد التي تمر عبر تلك المنطقة ، تم تأكيد اقتراب إعصار بالقرب من سونورا وجيمستاون.