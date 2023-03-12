الصين تعين جنرالًا خاضعًا لعقوبات أمريكية وزيرًا للدفاع

أعلنت الصين اليوم الأحد، عن تعيين جنرال خاضع لعقوبات أمريكية وزيرًا جديدًا لدفاعها.

ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالبلاد، بالإجماع على تعيين الجنرال لي شانج فو، الخاضع لعقوبات أمريكية، بسبب التعاون العسكري مع روسيا، في منصب وزير الدفاع.

ويعد الجنرال لي شانج فو، من قدامى المحاربين في حملة تحديث جيش التحرير الصيني، خلال جلسة يوم الأحد.

وقال الخبراء إن التعيين سيراقب عن كثب من قبل واشنطن، نظرًا لخلفية لي، على الرغم من أن المنصب يُنظر إليه على أنه دبلوماسي وشرف إلى حد كبير.

وفي عام 2018، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على وزير الدفاع الصيني الجديد وإدارة تطوير المعدات الصينية - التي كان مسؤولاً عنها في ذلك الوقت - لشراء أسلحة روسية، بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز Su-35 وS-400 سطح- إلى نظام الصواريخ الجوية.

وتم التصويت على تعيين الجنرال البالغ من العمر 65 عامًا في المنصب الجديد، اليوم الأحد خلال الجلسة الكاملة الخامسة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى بوسط بكين.

وشملت التعيينات البارزة الأخرى أربعة نواب جدد لرئيس الوزراء وهم - دينج شويشيانج، وخه ليفنج، وتشانج قوه تشينج، وليو قوه تشونج.

وبعد ترشيحهم من قبل رئيس الوزراء الجديد لي تشيانج، سيعمل الأربعة كنائب لرئيس مجلس الدولة، الهيئة المسؤولة عن إنعاش الاقتصاد الصيني بعد ثلاث سنوات من القيود الصارمة الصفرية.