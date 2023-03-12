مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من مواسير مدينة التوفيق وتطهير الشبكات

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن وصول مياه الشرب لمنطقة مساكن التوفيق التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك بعد استخراج جذور الأشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية لمدينة التوفيق، والتي كانت تسببت في ضعف وانسداد المواسير ومنع المياه من الوصول لـ 6 عمارات، بالإضافة الي تطهير جميع خطوط وشبكات المياه.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، تلقينا بلاغا من أهالي مدينة التوفيق بالقنطرة شرق عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، علي الفور انتقل فنيو وعمال الشركة وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمدينة برئاسة المهندس محمد بهاء الدين رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة شرق، وأشراف محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وتم اكتشاف انسدد في خط المواسير المؤدي لمدينة التوفيق عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه للمواطنين مرة أخري.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، عن استمرار فعاليات الحملة القومية ترشيد استهلاك المياه تحت شعار " كل نقطة بتفرق" خلال الفترة من 10 الي 16 مارس الجاري، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمياه ، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالخطة القومية لترشيد استهلاك المياه، مضيفا أن الهدف من ذلك توصيل رسالة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

مياه القناة تعلن وصول مياه الشرب لمنطقة مساكن التوفيق IMG-20230312-WA0028 IMG-20230312-WA0027 IMG-20230312-WA0030 IMG-20230312-WA0029 IMG-20230312-WA0026

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملينا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب فى محافظات القناة خلال لـ 24 ساعة الماضية، حيث انتقل فنيو وعمال الشركة إليها فورا وتم إصلاحها في مدة زمنية وجيزة، منها إصلاح كسر مفاجئ في خط 10 بوصة بمدينة فايد، وخط 4 بوصة بمنطقة الرياح بالقنطرة غرب، وخط 10 بوصة بمدينة القصاصين، وخط 6 بوصة بمنطقة المنايف بمدينة أبوصوير، وخط 4 بوصة بمنطقة أبودهشان، وخط 4 بوصة بمنطقة نفيشة.