الأوقاف: إيفاد إمام وقارئ إلى أستراليا خلال شهر رمضان المبارك

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بإيفاد إمام وقارئ إلى دولة أستراليا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1444هـ.

إيفاد إمام وقارئ إلى دولة أستراليا

وسيتم إيفاد الشيخ سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد، الغربية، إمامًا، والقارئ شعبان قرني عبد الجواد والي، بني سويف، قارئًا، ليصل إجمالي ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان المبارك إلى 76 موفدًا.

كما اعتمد وزير الأوقاف قرارًا بإيفاد الشيخ محمد عبد الظاهر الحناوي، بالإدارة العامة للتدريب بالديوان العام، للعمل بالجمعية الإسلامية اللبنانية - لاكمبا - سيدني - أستراليا، على أن يبدأ إيفاده بعد عيد الفطر المبارك.

صكوك الأضاحي والإطعام

من جانب آخر، أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن الدكتور محمد مختار جمعة وجميع قيادات وزارة الأوقاف ومديري مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية، قدموا نموذجًا رائعًا في كل ما يتعلق بدور وزارة الأوقاف من ملفات وقضايا.

وقال إن العمل داخل وزارة الأوقاف بجميع قطاعاتها وهيئاتها يسير كالساعة السويسرية، وإن تطبيق القانون ولوائح العمل أصبح هو المعيار الرئيسي لكل من يعملون داخل هذه الوزارة التي تعددت أدوارها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبح لها العديد من الأدوار التي تتماشى مع سياسات القيادة السياسية في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن أكبر دليل على ذلك نجاحات مبادرات وزارة الأوقاف في إطلاق مشروعين كبيرين يحظيان باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهما صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام.

ووجه تحية قلبية لجميع المواطنين الذين يشاركون في هذين المشروعين الناجحين، مؤكداً أن نجاح المشروعين لم يأت من فراغ، وإنما جاء من خلال متابعة مستمرة من الدكتور محمد مختار جمعة على تنفيذهما بكل شفافية وعدالة، خاصة أن جميع المشرفين والقائمين على المشروعين لا يتقاضون مليمًا واحدًا، وهم يشعرون بسعادة غامرة خلال جهودهم الكبيرة داخل المشروعين.