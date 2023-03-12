الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 12-3-2023

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأحد 12 مارس 2023.

وتشهد الأسعار اليوم انخفاضًا في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وسجلت أسعار الخضراوات والفاكهة كالتالي:

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البطاطس 4.5 جنيهات للكيلو

البصل 7 جنيهات للكيلو

الكوسة 8 جنيهات للكيلو

فلفل رومي 9 جنيهات للكيلو

الباذنجان.7 جنيهات للكيلو

الملوخية 9 جنيهات للكيلو

الخيار7 جنيهات للكيلو

البرتقال 7جنيهات للكيلو

الجوافة 4 جنيهات للكيلو

الفراولة 11 جنيها للكيلو

الموز 10 جنيهات للكيلو