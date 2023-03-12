بفستان لافت.. نوال الزغبي تخطف الأنظار على انستجرام

شاركت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بفستان لافت مكشوف الضهر باللون الأسود الأنيق، ولاقت تفاعلاً كبيرا من جمهورها.

وأثارت الفنانة نوال الزغبى حالة من الجدل الواسع بسبب الصورة التى نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام والتى تحتفل من خلالها بعيد الحب.

وظهرت نوال الزغبى فى الصورة وهى ترتدى فى يدها خاتم ماس وهو ما تسبب فى حالة من البلبلة والجدل بين متابعيها حول حقيقة زواجها وهى بذلك تعلن رسميا الزواج فى عيد الحب أم لا.