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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفريغ 1013 سيارة بميناء غرب بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد شحن خام الكلينكر إلى الدول الافريقية المستورد الأول للخام  فقد استقبل الميناء  السفينة  BEL HAWK القادمة من دمياط  لشحن 40 ألف طن من خام الكلينكر  إلى ليبيريا.

 

 كما استقبل ميناء شرق بورسعيد  السفينة FURNESS VICTORIA القادمة من الاسكندرية  لشحن 57 ألف طن من خام الكلينكر متجهة إلى غانا  .

على جانب آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد  نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة SANG SHIN  القادمة من سنغافورة لتفريغ 1013  سيارة وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى ليبيا ، كما استقبلت الميناء السفينة M N TALOS  القادمة من إيطاليا  وذلك لتفريغ 6097 طن رخام .

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وفي هذا الصدد، تتخذ إدارات موانئ شرق وغرب بورسعيد جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .

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