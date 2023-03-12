تفريغ 1013 سيارة بميناء غرب بورسعيد

واصلت الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد شحن خام الكلينكر إلى الدول الافريقية المستورد الأول للخام فقد استقبل الميناء السفينة BEL HAWK القادمة من دمياط لشحن 40 ألف طن من خام الكلينكر إلى ليبيريا.

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة FURNESS VICTORIA القادمة من الاسكندرية لشحن 57 ألف طن من خام الكلينكر متجهة إلى غانا .

على جانب آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة SANG SHIN القادمة من سنغافورة لتفريغ 1013 سيارة وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى ليبيا ، كما استقبلت الميناء السفينة M N TALOS القادمة من إيطاليا وذلك لتفريغ 6097 طن رخام .



وفي هذا الصدد، تتخذ إدارات موانئ شرق وغرب بورسعيد جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .