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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: الدولة المصرية نجحت في التصدى للشائعات بالمشروعات التنموية العملاقة

النائب أحمد أبو
النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن الدولة المصرية نجحت في التصدى للشائعات والأكاذيب التي تُبث من الخارج وإثارة الرأى العام ، وذلك بالمشروعات التنموية العملاقة التي انتشرت على أرض الجمهورية الجديدة كالشمس وأشاد بها العالم أجمع.

وأشاد بوعى الشعب المصرى الذى ساعد الحكومة في مواجهة مروجى الأكاذيب والادعاءات من خلال مواقع التواصل ومنصات والقنوات المحرضة ، وكذلك الدور الهام الذى يقوم المركز الإعلامى بمجلس الوزراء في رصد الشائعات، وسرعة التعامل معها، وتوضيح الحقائق ، ودحض الشائعات، وكذا توثيق ما يتم من مشروعات وجهود في مختلف القطاعات حاليًا، والعمل على إبرازها في وسائل الإعلام المختلفة، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له أن الدولة المصرية حققت إنجازات لا حصر لها في قطاع الإسكان الذي شهد نهضة عمرانية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تشهدها أي دولة في العالم.

وأشار إلي الحجم الضخم من الإنجازات والمشروعات القومية والمدن الصناعية والمبادرات العالمية التي انطلقت على أرض الجمهورية الجديدة وكان لها مردود إيجابى قوى على معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسى وحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم لهم بكل سهولة ويسر .

وأضاف " أحمد أبو زيد " أن الإنجازات التي تحققت في ملف الإسكان الاجتماعي لصالح محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، والعائد الايجابي الذي تحقق من هذا المشروع الضخم لصالح ملايين المواطنين ، مؤكداً أن إطلاق الجمهورية الجديدة جاء نتيجة كفاح ومواجهة تحديات وعبور الصعاب ومسيرة عمل وبناء قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى بدأ بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطن ، وسابق الزمن من أجل البناء والتنمية ونجح في تحويل الصحراء إلى مدن تنبض بالحياة وأطلق المشروعات  القومية والخدمية العملاقة في شتى مناحي الحياة بقطاعات الدولة المختلفة.

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