نشرة أخبار العالم.. مفاجأة بشأن جثة صدام حسين ومكانها.. قصف إسرائيلي على سوريا يصيب 3 عسكريين.. وتركيا تعلن تفاصيل جديدة بشأن صفقة طائرات إف-16 الأمريكية

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

بيان عاجل من سوريا بشأن القصف الإسرائيلي على طرطوس وحماة

أفادت وكالة الأنباء السورية، بإصابة 3 عسكريين بجروح جراء عدوان إسرائيلي، استهدف بالصواريخ بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة.

وقال مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية أسقطت عددًا من صواريخ جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح المصدر أنه في “حوالي الساعة السابعة و15 دقيقة من صباح اليوم، نفذت إسرائيل عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان، مستهدفًا بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر أن العدوان “أدى إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية”.

الكاظمي يكشف مفاجأة بشأن جثة صدام حسين ومكانها

كشف رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي أنه شاهد جثة الرئيس الأسبق صدام حسين، مرمية بين منزله وبيت رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المنطقة الخضراء بعد إعدامه.

وأوضح الكاظمي خلال تصريحات له مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه رأى حينها مجموعة من الحرس مجتمعين، فطلب منهم الابتعاد عن الجثة احترامًا لحرمة الميت، مؤكدًا أنه رفض هذا العمل.

ولفت: "أحضروها إلى جانب منزلي ومنزل المالكي، لكن الأخير أمر ليلاً بتسليمها إلى أحد شيوخ عشيرة الندا، (عشيرة صدام حسين)، فاستلموها من المنطقة الخضراء، ثم دُفن في تكريت".

وأشار الكاظمي "بعد 2012 عندما سيطر داعش على المنطقة تم نبش القبر، ونُقلت الجثة إلى مكان سري لا يعرفه أحد حتى الآن. وتم العبث بقبور أولاده".

وتابع أنه ذهب لرؤية صدام حسين خلال محاكمته، مؤكدًا أنها كانت لحظة تاريخية صعبة جدًا ومفصلية بتاريخ العراق.

وأشار “لكن مع الأسف من حضر من ضحايا صدام حسين لم يكونوا في مستوى المسؤولية.

كانوا يتكلمون عما حصلوا عليه من مكاسب شخصية، بيت من هنا وسيارة من هناك وصغروا الأمر”.

ناقوس خطر.. ذوبان «نهر القيامة» في القطب الجنوبي

نشرت وكالة “روس كوسموس” الروسية صورا التقطتها الأقمار الصناعية، تكشف ذوبان نهر Thwaites الجليدي الملقب بـ“نهر القيامة”، والذي يعد ثاني أكبر نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية.

وأظهرت الصور كيفية ذوبان النهر الجليدي، جراء التغيرات المناخية والتيارات الدافئة التي تنبع من الداخل.

ورأى الباحثون في تقارير سابقة أن الماء الدافئ شكل هياكل تشبه الشرفة في قاعدة الجرف الجليدي.

وأوضح عالم المناخ الروسي، أليكسي كوكورين، في تصريحات سابقة لوكالة “نوفوستي”، أن ذوبان منظومة الأنهار الجليدية في غرب أنتاركتيكا، سيرفع مستوى المحيط العالمي بمقدار ثلاثة أمتار بالفعل في القرن الثاني والعشرين.

وأعرب عن اعتقاده أنه في أسوأ سيناريو، يمكن أن يصل ارتفاع مستوى المحيط في القرن الثاني والعشرين إلى خمسة أمتار تحت تأثير جميع العوامل.

وزير الدفاع التركي يعلن تفاصيل جديدة بشأن صفقة طائرات إف-16 الأمريكية

كشف وزير الدفاع التركي خلوكي آكار، أن صفقة شراء مقاتلات إف- 16 من واشنطن تسير قدمًا، لافتًا إلى أن المحادثات مع وزارة الدفاع الأمريكية وصلت إلى نقطة إيجابية.

وقال آكار في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن البيت الأبيض يدعم ذلك ونتطلع من الكونجرس أن يتخذ قراره بحكمة.

ولفت إلى أن "الجميع يعلم أننا لسنا عاجزين في قضية (الحصول على مقاتلات إف-16) ولدينا بدائل".

وكان مجلس الأمن التركي، أعلن الإثنين، أن تركيا قد ترفض شراء الطائرات الأمريكية من طراز "F-16" من الولايات المتحدة بعد أن عفى عليها الزمن.

وأضاف مجلس الأمن التركي، أن طائرات "F-16" الأمريكية أصبحت غير قادرة على المنافسة مقارنة بالطائرات الأخرى.

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيسياً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، عبر امتلاك اسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

وسيقود شركة “طيران الرياض” نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، فيما تم تعيين توني دوجلاس رئيساً تنفيذياً للشركة، الذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية.

وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستسهم قدرات الصندوق المالية، وخبراته الاستثمارية، في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة وعالمية في قطاع الطيران.

ولإثراء تجربة المسافرين، تهدف شركة “طيران الرياض” لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.

كما سيسهم إطلاق “طيران الرياض” في إتاحة المزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملكة، لتشكل حقبة جديدة في مجال السفر والطيران، عبر زيادة خيارات النقل الجوي تزامناً مع زيادة أعداد المسافرين من المملكة وإليها، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجستية الاستراتيجية، بما يسهم في جذب حركة المسافرين الدوليين والربط بين مختلف قارات العالم، لتكون مدينة الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل الجوي.