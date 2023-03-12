انخفاض ملحوظ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس مساء اليوم الأحد، مشيرة إلى أن ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأوضحت منار غانم، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، أن تنخفض درجات الحرارة مع حلول الليل، متابعة أنه يكون هذا الانخفاض ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الصغرى ليلا ستكون ما بين 15 و16 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، كما سيشهد اليوم نشاطا للرياح مثيرا للرمال والأتربة أقصى غرب البلاد في مطروح والسلوم وسيدي براني وبعض المناطق من شمال الصعيد".

تقلبات جوية

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تشهد في هذه الفترة من السنة تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.



