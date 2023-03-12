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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

عاصفة رملية
عاصفة رملية

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة الطقس، يتضمن تحذير الأرصاد الجوية من حالة الأجواء اليوم الأحد.

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الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر: أمطار وأجواء شديدة البرودة في هذا التوقيت

وأبرز التقرير المصور، أن هيئة الأرصاد الجوية تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، موضحا أن بسبب استقبال مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وتابع التقرير المصور، أنه من المتوقع تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

 

أتربة عالقة على مناطق من القاهرة 


وأكد التقرير، أن هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وسط ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء وتسجل القاهرة 28 درجة مئوية .



 

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