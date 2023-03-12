عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة الطقس، يتضمن تحذير الأرصاد الجوية من حالة الأجواء اليوم الأحد.

وأبرز التقرير المصور، أن هيئة الأرصاد الجوية تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، موضحا أن بسبب استقبال مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وتابع التقرير المصور، أنه من المتوقع تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أتربة عالقة على مناطق من القاهرة



وأكد التقرير، أن هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وسط ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء وتسجل القاهرة 28 درجة مئوية .





