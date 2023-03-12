عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة صادمة.. أردوغان يعلن ارتفاع عدد قتلي زلزال تركيا

صدى البلد

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا ارتفع إلى 48 ألفًا، وعدد الجرحى تجاوز 115 ألفًا.

وقال أردوغان في خطاب متلفز من منطقة سانداج في مقاطعة هاتاي: "بلغ عدد القتلى 48 ألفًا وتجاوز عدد الجرحى 115 ألفًا" .

وفي وقت سابق من اليوم، طلب أردوغان، الصفح من أهالي هاتاي على التقصير الذي حصل في الأيام الأولى من وقوع الزلزال.

وقال أردوغان: "نطلب من أهالي هاتاي، مسامحتنا، عن التقصير الذي حصل بالأيام الأولى من وقوع الزلزال.. لن نترك هاتاي وحدها، وسنقف بجانب أمتنا وشعبنا دائما".

زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

تركيا تتوقع نتائج إيجابية لمحادثات تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية

وأضاف: "نخطط لتشييد 183 ألف شقة سكنية، و15 ألف منزل ريفي بولاية هاتاي".

وفي 6 فبراير، وقعت زلازل بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

 ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن".

أردوغان رجب طيب أردوغان زلزال تطاي الرئيس التركي زلزال تركيا تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

لا محالة.. تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن وقوع زلازل مدمرة قريبا

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

موضوعات متعلقة

أسوأ مخاوف كييف تتحقق.. أمريكا تستعد للتخلي عن دعم أوكرانيا

لا محالة.. تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن وقوع زلازل مدمرة قريبا

الكشف عن مفاجأة مدوية بشأن تورط أمريكا في تفجير نورد ستريم

كارثة في أوكرانيا.. خطر جديد يثير الذعر في كييف

تحرك عاجل من الحكومة الأمريكية لتجنب تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي

بيان عاجل من رئيس مجلس النواب الأمريكي بعد انهيار بنك سيليكون فالي

بسبب الزلزال المدمر .. أردوغان يطلب "الصفح" من أهالي هطاي | ما القصة؟

انتهاء الهيمنة.. روسيا تعلن موعد استبدال الدولار بـ اليوان الصيني

ترشيحاتنا

أستاذ مناخ: الانبعاثات الكربونية تتسبب في الفيضانات وغرق مناطق ونقص الغذاء عالميا

مفاجأة صادمة.. وزيرة الخزانة الأمريكية تكشف سبب انهيار بنك سيليكون فالي

عزة مصطفى عن مؤسسة أبوالعينين الخيرية: تعمل منذ 40 عاما بشكل ذاتي

حصيلة صادمة.. أردوغان يعلن ارتفاع عدد قتلي زلزال تركيا

القطن الكاميروني يواصل السقوط محليا قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أعلي العقارات أبرزها..9 أماكن لا يجوز وضع الاعلانات بها وغرامة حال المخالفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس قماشة الشنطة.. درة تثير الجدل بإطلالة غير تقليدية| شاهد

بعد رسالتها المثيرة للجدل.. صور وضعت حلا شيحة في مأزق| شاهد ر

بسبب كلمات طبيب .. شاب أمريكي يخسر 165 كيلو من وزنه | شاهد

قبل انطلاقه الليلة.. معلومات لا تعرفها عن حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

فيديو

أجسام غريبة تظهر بسماء طرطوس.. ما علاقتها بزلازل سوريا ؟ "فيديوجراف"

فقدت بصرها نهائيا .. نهاية مأساوية لقصة البلوجر سارة محمد

عاجل .. سرقة فيلا النجم محمد صلاح بالتجمع الأول والأمن يتحرك

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ