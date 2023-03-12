حصيلة صادمة.. أردوغان يعلن ارتفاع عدد قتلي زلزال تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا ارتفع إلى 48 ألفًا، وعدد الجرحى تجاوز 115 ألفًا.

وقال أردوغان في خطاب متلفز من منطقة سانداج في مقاطعة هاتاي: "بلغ عدد القتلى 48 ألفًا وتجاوز عدد الجرحى 115 ألفًا" .

وفي وقت سابق من اليوم، طلب أردوغان، الصفح من أهالي هاتاي على التقصير الذي حصل في الأيام الأولى من وقوع الزلزال.

وقال أردوغان: "نطلب من أهالي هاتاي، مسامحتنا، عن التقصير الذي حصل بالأيام الأولى من وقوع الزلزال.. لن نترك هاتاي وحدها، وسنقف بجانب أمتنا وشعبنا دائما".

وأضاف: "نخطط لتشييد 183 ألف شقة سكنية، و15 ألف منزل ريفي بولاية هاتاي".

وفي 6 فبراير، وقعت زلازل بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن".