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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تفسد بسرعة.. أطعمة احذري تخزينها في الثلاجة

صدى البلد

على الرغم  أنه من الأفضل تخزين الأطعمة في الثلاجة إلا أن بعض الأطعمة قد تفسد ويتغير مذاقها  عندما يتم تخزينها في الثلاجة إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.


1. الطماطم


إذا تم تخزينها في الثلاجة ، فإن الطماطم تفقد مذاقها بسرعة و إذا كنت قد وضعتيها بالفعل في الثلاجة ، فعليك تركها في الخارج قبل استخدامها.

تعد الطريقة المثلى لتخزين الطماطم هي في درجة حرارة الغرفة و من الأفضل شرائها بكميات معقولة إذا كنت لا تنوي استخدامها على الفور.

 

2. البطاطس


البطاطس الأكثر تنوعًا في الأطعمة ، والتي يمكن استخدامها في أي وجبة تقريبًا ، لا ينبغي حفظها في الثلاجة فستصبح  طرية بسبب تكسير النشا بسبب درجات الحرارة الباردة. ومع ذلك ، عند حفظها في مكان مظلم وبارد خارج الثلاجة ، يمكن الحفاظ على جودة البطاطس لعدة أسابيع.

3. الخبز


على الرغم من الادعاء بأن الثلاجة يمكن أن تساعد في منع تعفن الخبز ، إلا أن رطوبة تجفف الخبز لذا يفضل تجميده لاستخدامه على مدى بضعة أسابيع.

4. الموز


الموز المخزن داخل الثلاجة لن يستمر في النضج بشكل صحيح حيث يحتاج الموز إلى درجات حرارة أكثر دفئًا، بين 15-20 درجة مئوية ، في هذه الحالة ، احتفظ بالموز الأخضر الذي اشتريته على المنضدة. بمجرد نضجه ، يمكن تخزينها في الفريزر أو الثلاجة لاستخدامها في المستقبل.

5. البصل

يُنصح بعدم وضع البصل في الثلاجة لأنه سيسمح بالاحتفاظ بالرطوبة ويصبح طريًا ومتعفنًا. كما أن درجات الحرارة الباردة تقلل من نكهة البصل وتغير قوامه. بدلاً من ذلك ، يجب تخزين البصل في مكان جاف مثل الخزانة.


6. القهوة


تفقد القهوة مذاقها ورائحتها الأصيلة إذا تم حفظها في الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن رائحة القهوة سوف تمتصها الأطعمة الأخرى المحفوظة في الثلاجة.

7. الأعشاب الطازجة


تفقد النباتات العشبية مثل الريحان والزعتر والبقدونس روائحها وتصبح أكثر جفافاً في الثلاجة أو الفريزر.

للحفاظ على نضجها ، املأ وعاءًا صغيرًا بالماء بدرجة حرارة الغرفة واحتفظي بالسيقان على سطح المطبخ.

8.العسل


العسل المخزن في الثلاجة يفقد نكهته لذا يجب  تخزين العسل في مكان بارد وجاف مثل الخزانة ليحافظ على مذاقه ونكهته وقوامه سليمًا.

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