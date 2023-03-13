مهيب عبد الهاي يفجر مفاجأة مدوية بشأن تعاقد الزمالك مع هذا اللاعب



كشف الاعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة مدوية بشأن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك وذلك عبر حسابه علي "فيسبوك"



وكتب الاعلامي مهيب عبد الهادي "بجد ومش هزار ، فيريرا طلب التعاقد مع دونجا أول الموسم.. إدارة الزمالك وقعت مع دونجا لاعبه السابق معتقدين أنه من طلبه الخواجة اكتشفوا بعدها أنه يقصد دونجا لاعب بيراميدز ليقرروا التراجع عن الأول والذي انضم لبيراميدز بعد نهاية عقده مع الإسماعيلي"

واختتم "موقف يترجم ما حدث في صفقات الزمالك بالكامل"

يذكر ان الزمالك خسر أمام إنبى بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ21 للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 33 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما رفع المارد البترولى رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول المسابقة

