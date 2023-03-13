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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

جيمي لي كرتيس وساندرا أوه تتألقان على سجادة الأوسكار الشامبين| صور

صدى البلد

حرصت نجمات هوليوود على الحضور مبكرا على سجادة الأوسكار الشامبين وعلى رأسهن جيمي لي كرتيس، ساندرا أوه، فانيسا هادجنز، وغيرهن، إلى جانت كل من بريندان فريزر، ونجوم الفيلم الهندي RRR، والتقاط الصور والتحدث مع وسائل الإعلام. 

وفتحت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار أبوابها تمهيدا لبدء توافد النجوم على السجادة الشامبين للاحتفاء بنهاية موسم الجوائز هذا العام. 

 

 

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حفل الأوسكار

 

انطلق الليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، وسط حالة كبيرة من التغييرات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أكاديمية فنون وعلوم الصور، لتجنب وقوع حادث مماثل لاعتداء ويل سميث على زميله كريس روك العام الماضي. 

ويل سميث وحفل الأوسكار

 

ويل سميث وكريس روك 

 

قررت أكاديمية الأوسكار تعيين فريق أزمات للتدخل السريع في حالة وقوع حدث مماثل والتصرف الآني، إلى جانب تغيير لون السجادة التي يسير عليها النجوم للوصول إلى الحفل من الأحمر إلى الشامبين. 

 

ويل سميث الممنوع من حضور حفل الأوسكار هذا العام، تحوم روحه على الأجواء، بسبب التخوف من تداعيات حادث العام الماضي، خاصة بعدما تحدث كريس روك عن الأزمة لأول مرة في لقاء أذيع عبر منصة نتفليكس منذ أيام، ومن المتوقع أن يتحدث جيمي كيميل مقدم الحفل عن الحادث في مونولوج البداية المنتظر.

وتضم قوائم ترشيحات الأوسكار هذا العام أسماء أفلام حققت أرباحا عالية في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي أبرزها Top Gun: Maverick و Avatar: The Way of Water، في الوقت الذي ضمت فيه أيضا أسماء أفلام قوية لم تلق صدى قويا في البوكس أوفيس لكنها نالت إعجاب النقاد أبرزها The Fabelmans وهي أعمال رغم ترشحها للكثير من الجوائز إلا أن الحظ لم يكن حليفها في المنافسة طوال الموسم. 

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