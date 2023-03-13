بشرى وجيهان سنو وشلباية نجمات ديفيليه البحيري بـ دبي.. صور

شهد "ديفيليه" مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري الذى أقيم في دبي ضمن فعاليات الدورة الرابعة ل "فاشون فاكتور" مشاركة عدد من نجمات الفن والإعلام بمصر والعالم العربي بالإضافة لبعض المفاجآت المثيرة.

أولى مفاجآت المهرجان كانت مع تقديم الفنانة والإعلامية المغربية جيهان سنو لفعاليات الدورة الرابعة ل "فاشون فاكتور" للعام الثاني على التوالي حيث قدمت أكثر من 20 مصمما من كبرى بيوت الأزياء العالمية باللغة الإنجليزية بأسلوب أكثر تشويقا بحضور عدد كبير من المشاهير بالعالم العربي بالتبادل مع الإعلامي أسامة الذى تولى شق اللغة العربية من التعريف بنجوم وفعاليات الحدث الأضخم عربيا في مجال الموضة.

وتصاعدت أجواء الإثارة مع الفنانة بشرى التي خطفت الأنظار بإطلالة مميزة وقدمت عدد من أغاني ألبومها الجديد "حتة تالتة" وتفاعل معها الجميع.



وترأس البحيري، لجنة تحكيم فعاليات الموسم الرابع من مهرجان “فاشون فاكتور” الدولي وضمت الجنة في عضويتها الفنانة بشرى وخبيرة الاتيكيت أمينة شلباية والفنان السوري ساموزين وياسر البير وممثلة بيت جوتشى الايطالي بدعم شريف توماس وتنظيم "ارتيسيتا".

ومؤخرا تم تكريم البحيري للمرة الثانية بمؤسسة اليونسكو بفرنسا تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال 15 عام والتي ساهمت في نجاح ال "أورينتال فاشون شو".



وخلال صعوده علي خشبة المسرح لتسلم التكريم علقت مقدمة الاحتفالية هنا عزار الإعلامية الفرنسية الجزائرية الأصل قائلة: "تكريم البحيرى فخر للعرب ومصر وهو هرم مصر في مجال صناعة الأزياء والموضة العالمية" وضم التكريم المصري اسم خبير التجميل الراحل محمد الصغير وتسلمها نجله مصطفى.

المعروف أن البحيري قد انفرد على مدى ثلاثة أعوام متتالية بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، و الذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم حيث ارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثاني ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالي 200 مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.



وفوجئ الجميع من متابعي الموضة العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مي عمر.

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