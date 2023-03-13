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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض الأنيق.. كارمن سليمان تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

كارمن سليمان
كارمن سليمان

تألقت الفنانة كارمن سليمان، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت كارمن سليمان مرتدية بدلة باللون الأبيض، واضعة مكياج جذاب علي وجهها، مع تسريحة شعر أنيقة. 

وطرحت النجمة المصرية كارمن سليمان أغنية "يا جمالك" وذلك عبر قناتها الرسمية بيوتيوب و جميع المنصات الموسيقية.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالها بمرور 10 سنوات على إطلاق أول أغانيها.

أغنية "يا جمالك" تمثل عودة قوية للمطربة كارمن سليمان، ونالت الأغنية أعجاب جمهورها في مصر والوطن العرب وذلك فور طرحها، وتغازل كارمن حبيبها في الأغنية حيث تقول كلماتها، "في عنيا يا حبيبي.. أنت أحلى من الناس جميعهم.. حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم.. يا جمالك يا جمالك.. مالهم اللي لاموني ومالك.. يا جمالك يا جمالك.. بالي راق لما أنا شغلت بالك.

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