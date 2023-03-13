بايدن يمنع التنقيب عن النفط في ولاية ألاسكا والقطب الشمالي.. لماذا؟

‏أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول بالإدارة الأمريكية، أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيمنع أو يحد من التنقيب عن النفط في 13 مليون فدان من ألاسكا والقطب الشمالي، وفقا لوكالة رويترز.

‏وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قالت فيه إدارة بايدن في وقت سابق، إنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن ما إذا كانت ستوافق على مشروع نفط الصفصاف الضخم في شمال غرب ألاسكا.‏

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ووفقا لوكالة أسوشيتد برس‏‏، تتكون خطة الرئيس الأمريكي من جزأين، الأول سيمنع بايدن الحفر في ما يقرب من 3 ملايين فدان من القطب الشمالي، والثاني يغلق بقية المياه الإقليمية من التنقيب عن النفط.‏

وأضاف التقرير، أن الإدارة الأمريكية ستضع بعد ذلك قواعد جديدة لأكثر من 13 مليون فدان في احتياطي البترول الوطني في ألاسكا، وتشمل المنطقة بحيرة Teshekpuk ومرتفعات Utukok ونهر Colville وبحيرة Kasegaluk الشاطئية ومناطق Peard Bay الخاصة.‏