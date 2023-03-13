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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيعشم جمهوره.. تعليق شديد اللهجة من إبراهيم فايق عن هزيمة الزمالك

الزمالك وإنبي
الزمالك وإنبي

علق الإعلامي إبراهيم فايق، علي خسارة نادي الزمالك أمام إنبي، في مباراة أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم فايق في تويتة له: “ع سطر ويسيب سطرين.. هكذا هو حال الزمالك مؤخرا.. يعشم جمهوره ويطمعه ويقوله أنا رجعت ثم.. لا مش أنا يا حبيبي.. تذبذب مستوى غير طبيعي.. توهان ع سرحان مايوصلش غير للنتائج السلبية، ‏ع جانب أخر.. إنبي يستحق المكسب كان الأفضل والأكثر تنظيما ودافعية وسرعة”.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة من إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتوقف رصيد الأبيض عند 33 نقطة يحتل المركز الخامس بينما رفع الفريق البترولي رصيده إلى 20 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.

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