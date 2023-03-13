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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوسكار 2023.. جيمي لي كرتيس تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة

صدى البلد

فازت الممثلة جيمي لي كرتيس بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Everything Everywhere All at Once، وقالت في كلمتها إنها تهدي هذه الجائزة لكل سيدة، ولوالديها.

أيضا تمتلك الممثلة الماليزية ميشيل يوه التي تبلغ من العمر 60 عاما، فرصة قوية للفوز بأول جائزة أوسكار لها هذا العام عن بطولة فيلم Everything Everywhere All at Once، بعدما نالت إشادات قوية وترشح العمل أيضا ضمن قائمة أفضل فيلم وهو الأقرب للفوز. 

لعبت ميشيل يوه دور إيفيلين وانج، سيدة من أصل أسيوي، هاجرت إلى أمريكا برفقة زوجها، وامتلكا سويا مغسلة ملابس، وذهبت لمصلحة الضرائب لتقنين أوضاعهما، لتتعرض لموقف غريب، بعد مهاجمة أشخاص من عوالم وأكوان أخرى للأرض، ودفعوها لاتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ العالم. 

 

 

قائمة ترشيحات أفضل ممثلة مساعدة:

أنجيلا باسيت Black Panther: Wakanda Forever

هونج تشاو The Whale

كيري كوندون The Banshees of Inisherin”

جيمي لي كرتيس Everything Everywhere All at Once

ستيفاني هسو Everything Everywhere All at Once

 

الأوسكار فيلم Black Panther جائزة أفضل ممثل Black Panther هوليوود

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