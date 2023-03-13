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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطله من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فوز An Irish Goodbye بأوسكار أفضل فيلم قصير

بطل الفيلم
بطل الفيلم

فاز بفيلم An Irish Goodbye بجائزة الأوسكار كافضل فيلم قصير، وهو عمل بطله من ذوي الاحتياجات الخاصة تدور أحداثه حول شقيقين منفصلان تجمعهما الظروف في أيرلندا الشمالية. 

 

حصد فيلم نتفليكس، الشهير All Quiet on the Western Front ثاني جائزة أوسكار متوقعة له الليلة، ونال أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، بعدما نال إعجاب النقاد على مدار موسم الجوائز، بعدما حصد جائزة أفضل تصوير سينمائي.

 

قائمة ترشيحات أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية 

Argentina, Argentina, 1985

Belgium, Close

Germany, All Quiet on the Western Front

Ireland, The Quiet Girl

Poland, EO

 

ترشح فيلم نتفليكس الألماني  All Quiet on The Western Front، وفاز بالعديد من الجوائز هذا العام، لكن تتويجه الأكبر هو وجوده على رأس قائمة ترشيحات الأوسكار لأفضل عمل هذا العام، وتهديده لكل الأفلام القوية المتنافسة لكونه الأقرب للتمثال الذهبي. 

 

 

 

 

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