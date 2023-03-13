هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حقيقة ما يتداوله الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول عاصفة التنين التي تضرب البلاد اليوم الاثنين، وهو ما لم تؤكده الهيئة لذلك فهو أمر عارٍ تماماً من الصحة.

التقلبات الجوية

وتشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية اليوم، بحسب هيئة الأرصاد الجوية ، تبدأ على أقصى الساحل الغربي عند، مطروح والسلوم، صباحا بسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد في بعض الأحيان، ولكن الأجواء تكون مختلفة تماما في ساعات الصباح على القاهرة.

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التقلبات الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد أن القاهرة تتأثر وكذلك شمال الصعيد برياح جنوبية تؤدي الي ارتفاع درجات الحرارة ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 28 درجة؛ ولكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة مع دخول الليل كما يوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من ( القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة. .

كما توجد فرص أمطار خفيفة ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

عاصفة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ، إذ يسود البلاد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أمطار رعدية

وذكرت الأرصاد - في بيان أنه من المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تغزر أحيانا على السلوم ومطروح، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.. كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 28 15

العاصمة الإدارية 28 14

6 أكتوبر 29 15

بنهــــا 28 15

دمنهور 27 13

وادي النطرون 27 13

كفر الشيخ 28 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 29 15

شبين الكوم 28 14

طنطا 28 14

دمياط 27 13

بورسعيد 27 13

الإسماعيلية 28 14

السويس 28 14

العريش 26 13

رفح 26 13

رأس سدر 26 16

نخل 27 05

كاترين 22 07

الطور 27 16

طابا 28 15

شرم الشيخ 29 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 19 12

السلوم 18 11

سيوة 24 12

رأس غارب 30 15

الغردقة 28 16

سفاجا 30 14

مرسى علم 30 14

شلاتين 30 14

حلايب 27 15

أبو رماد 27 15

رأس حدربة 28 15

الفيوم 29 11

بني سويف 29 12

المنيا 29 12

أسيوط 29 12

سوهاج 30 13

قنا 30 13

الأقصر 30 14

أسوان 31 14

الوادى الجديد 31 12

أبوسمبل 30 14